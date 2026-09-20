Известные художники из Дмитрова проголосовали на выборах

Во второй день голосования в Дмитровском округе все больше жителей приходят на избирательные участки, чтобы отдать голоса на выборах в Государственную Думу и Московскую областную Думу. Свой гражданский долг исполнили почетные жители округа, заслуженные художники России Инесса и Рашид Азбухановы.

Инесса и Рашид Азбухановы — почетные члены Российской академии художеств. Их творчество вызывает интерес далеко за пределами страны: они одни из самых известных в мире художников, работающих в технике рельефной иконы. С утра супруги пришли на свой избирательный участок № 255.

«Голосование — это как защита нашей Родины, потому что оно определяет, как мы все будем жить в ближайшее будущее. И не надо думать, что от одного голоса ничего не изменится. Нет, наше общее будущее зависит от каждого голоса. Поэтому важно и нужно участвовать в выборах!» — считают художники.

По их словам, семья всегда принимает участие в выборах, голосуя на участке, потому что посещение УИК, получение бюллетеней и сама процедура — это праздник, дающий ощущение личной причастности к важному государственному делу.

«Процедура голосования на участке проста, понятна, привычна. И для нас лично прийти на избирательный участок — это событие более высокого уровня, более значимое», — поделились Азбухановы.

Сейчас Инесса и Рашид Азбухановы готовят работы, которые будут представлены на персональной выставке в ризнице Троице-Сергиевой Лавры.

«Когда такие известные люди подают пример гражданской ответственности, участвуя в выборах — это не просто реализация права, а важный сигнал для всего округа: каждый голос имеет значение. Благодарю за неравнодушие и активную позицию!» — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.