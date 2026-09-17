Фонтан и качели появились в сквере «Журавли» в Ивантеевке после благоустройства
В Ивантеевке завершили благоустройство сквера «Журавли» на улице Первомайской. Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по программе «Формирование комфортной среды».
Территория обновленного сквера занимает 0,65 гектара. Здесь проложили новые пешеходные дорожки, установили освещение и камеры видеонаблюдения, скамейки, информационные стенды, навес и качели. Также благоустроили лестницы и озеленили территорию.
Одним из новых элементов пространства стал фонтан.
Открытие обновленного сквера состоится 17 сентября.