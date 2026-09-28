Первое заседание нового созыва Мособлдумы состоится 1 октября

В повестку также включено избрание сенатора — представителя Московской области в Совете Федерации. Депутат, получивший эту должность, сложит полномочия в региональном парламенте.

Если освободившийся мандат принадлежал депутату, избранному по партийному списку, его передадут следующему кандидату в соответствующем списке. В случае избрания депутата по одномандатному округу назначат дополнительные выборы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов назвал первое заседание началом работы нового состава парламента. Среди задач, которые предстоит решать депутатам, он отметил развитие экономики, благоустройство городов, строительство социальных объектов, помощь участникам СВО и поддержку семей с детьми.

«Наша главная задача — обеспечить эффективную работу всего депутатского корпуса. Каждый комитет, каждый депутат должны понимать свою зону ответственности. От этого зависит, насколько быстро и качественно будут приниматься законы, необходимые Подмосковью», — добавил Игорь Брынцалов.