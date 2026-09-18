Жители Раменского округа воспользовались дистанционным голосованием

В Раменском округе избиратели оценили удобство дистанционного формата голосования. Возможность реализовать свое право не зависит от расписания или профессии.

Специалист по работе с молодежью Софья Сергиенко предпочла дистанционный формат, чтобы не отрываться от служебных задач. Несмотря на плотный график и репетицию, она нашла несколько минут для исполнения гражданского долга. По ее словам, каждый человек, кому неравнодушно будущее страны, должен принять участие и проголосовать.

Электронное голосование становится оптимальным решением, если прямые обязанности мешают посетить участок. Этим способом воспользовались и сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Один из правоохранителей пояснил, что физически не смог посетить избирательный участок из-за служебных обязанностей, поэтому проголосовал дистанционно на рабочем месте.