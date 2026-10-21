Глава Чехова проверил реконструкцию котельной № 1

Задача одного из направлений Народной программы партии «Единая Россия» — обеспечение надежного теплоснабжения, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры. С целью контроля работ в рамках масштабной программы по модернизации объектов теплоснабжения глава округа Михаил Собакин совместно с коллегами и профильными представителями посетил котельную № 1.

Котельная эксплуатируются с 1961 года и обеспечивает теплом 94 многоквартирных дома, 30 объектов социальной сферы, а также 85 прочих потребителей. Общая протяженность сетей составляет 13,746 километра

Сейчас подрядная организация завершает закрытие теплового контура. Идут работы по замене окон: от демонтажа старых до установки стеклопакетов. Доставлено новое оборудование: пять сетевых насосов и два водогрейных котла. Параллельно идет капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью более пяти километров.

Работы ведутся при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.