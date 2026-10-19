Новые зоны отдыха открыли в лесопарке «Лесная опушка» в Люберцах

В поселке Октябрьский в Люберцах 17 октября торжественно открыли вторую очередь лесопарка «Лесная опушка». Благоустройство провели при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В ходе второго этапа специалисты проложили пешеходные дорожки, обустроили площадку для выгула собак, установили освещение, воркаут-комплекс, амфитеатр и площадку для массовых мероприятий. Также в лесопарке появились малые архитектурные формы, качели, шезлонги и беседки для комфортного отдыха посетителей.

«Лесная опушка» уже является одним из самых посещаемых парков в округе: свыше 360 тысяч человек посетили лесопарк с начала года, из них 33 тысячи — с начала осени. Ранее в рамках первого этапа здесь появились площадки для детей, тихие зоны отдыха, освещение и удобный пешеходный маршрут. Вся инфраструктура парка выполнена в экостиле для сохранения природного баланса.

«Люберцы являются лидерами Московской области по реализации программы благоустройства: только за последние три года в округе обустроили и обновили 20 парков и скверов», — отметил глава округа Владимир Волков.

В день открытия для посетителей подготовили праздничную программу. Гости смогли принять участие в спортивных состязаниях, призовой викторине и мастер-классах.