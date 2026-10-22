Уникальные чугунные фонари начала XX века нашли в Одинцове

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» обнаружили шесть исторических фонарей, отлитых на Екатерининском заводе в Сосновце, который в начале XX века находился в Российской империи. Это крупнейшая подобная находка в России за последнее время, сообщили в РИАМО.

Во время реставрационных работ специалисты сняли многолетние слои краски и обнаружили сохранившиеся заводские клейма с двумя вариантами написания.

Находка позволила предположить, что электрическое освещение появилось в усадьбе не позднее 1911 года — возможно, раньше, чем в Москве. Его появление связывают с новой владелицей имения Зинаидой Морозовой-Рейнбот.

Фонари особенно ценны тем, что завод прекратил существование после разрушения в ходе военных действий 1914 года. В Москве сохранилось меньше десяти подобных экземпляров, причём многие лишились заводских отметок. Другие исторические фонари в 1940-х годах переносили с бульваров в Суханово, тогда как в Горках они остались на первоначальных местах.

Сейчас специалисты очищают клейма и готовят фонари к восстановлению.