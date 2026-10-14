Управляющую компанию в Дмитрове обязали устранить нарушения в содержании дома

УК «Решаем вместе» оштрафовали на 250 тысяч рублей за нарушения в содержании общего имущества дома № 36 в микрорайоне имени Владимира Махалина. Компании выдано предписание устранить выявленные повреждения до 9 ноября текущего года.

Проверка обнаружила отслоение уплотнителей дверей межквартирных и лифтовых холлов, повреждения дверей навесных пожарных шкафов и напольной плитки. Управляющая организация привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.

Эта же компания сообщила о выполненных работах по обеспечению безопасности в доме № 6 на улице Чекистской, где 20 июня произошло отслоение и падение фрагментов штукатурного слоя с внешней стороны ограждения балкона 15-го этажа.

Сотрудники УК оградили опасную зону, а привлеченные промышленные альпинисты в тот же день начали удалять неустойчивые участки покрытия. Демонтаж по всему периметру 15-го этажа полностью завершен. С 14 по 17 июля установили строительно-улавливающую сетку для предотвращения падения фрагментов отделочных материалов. По информации управляющей компании, необходимые меры безопасности приняты, угрозы жизни и здоровью жителей нет.