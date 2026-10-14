Состояние улиц и городской инфраструктуры оценили в Солнечногорске

12 октября первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик провел обход городских улиц с участием депутата окружного совета от партии «Единая Россия» Степана Козлова, представителей администрации и местных жителей. Проверка охватила улицы Банковскую, Баранова, Дзержинского, Красную и Сенежский проспект.

Во время осмотра участники обнаружили замечания к качеству уборки дворов, восстановлению благоустройства после земляных работ, содержанию спортивных площадок и входных групп объектов потребительского рынка. Кроме того, были выявлены незаконно установленные объекты бизнеса и большое количество несанкционированных надписей на фасадах зданий.

«Дал поручение управлению безопасности усилить работу в этом направлении и при выявлении передавать материалы в правоохранительные органы. Все нарушения также зафиксировали, по результатам обхода составили протокол со сроками их устранения», — подчеркнул Кирилл Типографщик.

За совершение актов вандализма законодательством предусмотрена уголовная ответственность. В зависимости от обстоятельств наказание может включать штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы продолжительностью до 360 часов, исправительные работы сроком до одного года либо арест до трех месяцев. Правовую оценку каждому случаю дают правоохранительные органы.