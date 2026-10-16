Фотовыставку о спортсменах открыли в Ленинском округе

15 октября в сквере «Юность» Ленинского городского округа состоялось торжественное открытие фотовыставки «Мы верим твердо в героев спорта». Экспозиция рассказывает о силе духа, дисциплине и людях, которые куют спортивные победы муниципалитета.

На снимках запечатлена вся палитра спортивной жизни округа: плавание, лыжи, мотобол, мини-футбол, волейбол, гонки на выживание, самбо и каратэ. Выставка показывает не только результаты, но и сам путь спортсменов — тренировки, соревнования, эмоции побед и преодоление трудностей. Участие в торжественном мероприятии принял главный тренер сборной по мотоболу с 1982 года Валерий Нифантьев.

«Эта выставка — о наших земляках, чьи истории вдохновляют. За каждым кадром стоит огромный труд, изнурительные тренировки и вера в свое дело. Очень важно, чтобы молодежь видела такие примеры рядом — не в учебниках и не в новостях, а на стендах в родном сквере. Спорт — это не только победы, это характер, дисциплина и любовь к своему делу», — отметил глава округа Станислав Каторов.

Выставка будет работать в сквере «Юность» на постоянной основе. Жителей и гостей округа приглашают прогуляться по скверу, сделать паузу в повседневной суете, пройтись вдоль стендов и вдохновиться историями своих земляков, которые защищают честь Ленинского округа на соревнованиях разного уровня.