Спектакль о событиях Великой Отечественной войны покажут в Одинцове 30 октября

Спектакль посвящен подвигу 14-летнего разведчика и связного Володи Дубинина. В основе лежат реальные события Великой Отечественной войны. Вместе с партизанами герой спускался в Старокарантинские каменоломни, откуда приносил ценные сведения о расположении и планах немецко-фашистских захватчиков. После освобождения Керчи мальчик вызвался помогать саперам в разминировании подземных ходов. Во время выполнения опасной задачи он погиб, подорвавшись на вражеской мине.

На сцене эту историю расскажут артисты разных поколений, в том числе и подростки с особенностями здоровья. Режиссер — заслуженный работник культуры Республики Татарстан Вероника Зайцева.

Спектакль состоится по адресу: улица Солнечная, дом 20, в 12:00. Вход свободный.