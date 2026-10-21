Спектакль о событиях Великой Отечественной войны покажут в Одинцове 30 октября
Спектакль «Улица Володи Дубинина» пройдет 30 октября в Доме культуры «Солнечный». Постановку представит творческий коллектив ДК железнодорожников Казани.
Спектакль посвящен подвигу 14-летнего разведчика и связного Володи Дубинина. В основе лежат реальные события Великой Отечественной войны. Вместе с партизанами герой спускался в Старокарантинские каменоломни, откуда приносил ценные сведения о расположении и планах немецко-фашистских захватчиков. После освобождения Керчи мальчик вызвался помогать саперам в разминировании подземных ходов. Во время выполнения опасной задачи он погиб, подорвавшись на вражеской мине.
На сцене эту историю расскажут артисты разных поколений, в том числе и подростки с особенностями здоровья. Режиссер — заслуженный работник культуры Республики Татарстан Вероника Зайцева.
Спектакль состоится по адресу: улица Солнечная, дом 20, в 12:00. Вход свободный.