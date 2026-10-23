Андрей Воробьев наградил сотрудников Мострансавто в честь юбилея компании

Губернатор Андрей Воробьев поздравил сотрудников «Мострансавто» со 100-летием предприятия и вручил награды отличившимся работникам. Торжественная церемония прошла в Доме правительства накануне Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

В компании работают 16,4 тысячи человек, включая более 10 тысяч водителей. Ежедневно почти шесть тысяч автобусов выходят на 1,4 тысячи маршрутов.

Губернатор поблагодарил коллектив за работу и отметил, что развитие транспортной системы должно соответствовать растущим потребностям жителей.

«Прекрасно понимаем, что работа с людьми имеет особую специфику, требует ответственности. Вы делаете очень важное дело. Хочу вас еще раз поблагодарить, поздравить с праздником и пожелать всем здоровья, сил и профессионального роста», — сказал Воробьев.

За профессионализм и вклад в развитие отрасли всему коллективу «Мострансавто» объявили благодарность губернатора.

Восемь сотрудников получили почетное звание «Заслуженный работник транспорта Московской области». Среди награжденных — водители Андрей Волков и Виктор Гридин из Люберец, Владислав Балыков из Раменского, Виталий Иванов и Валерий Смирнов из Истры, Игорь Корнеев из Подольска, а также слесари Виктор Ужакин из Раменского и Владимир Мельников из Химок.

Генеральный директор «Мострансавто» Андрей Майоров подчеркнул, что предприятие получает поддержку регионального правительства, в том числе новые автобусы. Компания сотрудничает с колледжами, организует стажировки и практикует дуальное обучение.