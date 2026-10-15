В Орехово-Зуеве объявили конкурс на строительство котельной стадиона «Знамя труда»

В Орехово-Зуевском городском округе объявили конкурс на строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения реконструируемого стадиона «Знамя труда». Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Планируется построить котельную мощностью 4,5 МВт/ч. Объект расположен по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, ул. Торфобрикетная.

Работы финансируются за счет средств бюджета Московской области и бюджета Орехово-Зуевского городского округа в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Выполнение работ по этому объекту планируется завершить в 2027 году.

Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация по теме закупок и земельно-имущественных торгов ежедневно размещается в канале ведомства в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».