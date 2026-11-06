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    Количество IT-компаний увеличилось в Подмосковье на 2,4 тысячи за год

    В Московской области за год число малых и средних ИТ-компаний выросло на 2,4 тысячи Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на данные Минэкономразвития России.

    По этому показателю Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров страны. Рост числа ИТ-компаний в регионе происходит на фоне развития отрасли в целом по стране.

    За год количество малых и средних предприятий в сфере информационных технологий в России увеличилось на 15% и достигло почти 256 тысяч Сейчас к сектору МСП относятся девять из десяти российских ИТ-компаний.

    Основное направление работы таких предприятий — разработка программного обеспечения. На нем специализируются 183 тысячи компаний, или семь из десяти ИТ-предприятий. Минэкономразвития России относит разработку ПО к самостоятельной креативной индустрии, валовая добавленная стоимость которой составляет почти 3,25 триллиона рублей. У российских разработчиков также есть перспективы выхода на рынки стран БРИКС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Еще 73 тысячи малых и средних компаний занимаются обработкой данных, сопровождением интернет-порталов, консультационными и информационными услугами. За последние пять лет годовой доход предприятий этого направления вырос в 2,4 раза.

    Для развития ИТ-бизнеса, в том числе в Московской области, предусмотрены налоговые льготы, льготное кредитование, имущественная, консультационная и образовательная поддержка. Дополнительные меры действуют для компаний, включенных в реестр малых технологических компаний (МТК).

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