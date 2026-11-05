Урок экологии провели для школьников с ОВЗ в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске 3 ноября прошел традиционный урок экологии для учащихся 5 класса школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Тема встречи — бережное отношение к ресурсам планеты.

Ребята вместе с педагогами и экспертом экологического отдела администрации округа Еленой Скрипко рассуждали о том, как связаны привычный бытовой комфорт — свет и тепло — с состоянием окружающей среды.

Разговор начался с простого, но важного действия — щелчка выключателя. За этим обыденным движением стоит масштабная работа электростанций, расходование природных ресурсов и ощутимое влияние на экологию. Школьники узнали, откуда берется энергия, как она попадает в дома и какой след оставляет на планете. Особое внимание уделили полезным привычкам, которые помогают сохранять природу.

Ребята узнали, что даже такие мелочи, как выключенное из розетки зарядное устройство или вовремя погашенный свет, вносят реальный вклад в сбережение ресурсов. Вместе с педагогами школьники сформулировали простые правила, соблюдать которые под силу каждому — и ребенку, и взрослому.