Профессор из Китая провела лекцию об ИИ в МГИМО-Одинцово

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Профессор Шаньдунского университета Ван Чунмэй встретилась со студентами факультета финансовой экономики Одинцовского кампуса МГИМО. Мероприятие прошло в рамках научно-просветительского проекта «Диалог без галстуков».

Темой лекции стали перспективы развития безопасного и заслуживающего доверия искусственного интеллекта, а также его применение в химической промышленности.

Ван Чунмэй рассказала о современных исследованиях в области ИИ, возможностях интеллектуальных технологий и условиях их безопасного применения. Особое внимание уделили достоверности данных, прозрачности алгоритмов и оценке технологических рисков.

Участниками лекции стали студенты сетевых программ бакалавриата МГИМО, реализуемых совместно с Тихоокеанским государственным университетом и Оренбургским государственным университетом. Лекция прошла на английском языке и завершилась открытой дискуссией, в ходе которой студенты смогли задать профессору вопросы.