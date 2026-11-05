Мужчину с послеоперационной грыжей размером 35 см спасли в больнице в Талдоме

Хирурги Талдомского отделения Дубненской больницы провели сложную операцию мужчине с послеоперационной грыжей размером 35 на 15 сантиметров. Вмешательство продолжалось 7,5 часа и завершилось успешно, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Из-за многочисленных рубцов и изменений анатомии брюшной стенки повторная операция была сопряжена с высоким риском осложнений. Чтобы минимизировать повреждение тканей, врачи выбрали комбинированную малоинвазивную методику.

«Мы применили гибридную технологию, которая сочетает в себе два доступа: внебрюшинный и трансабдоминальный, то есть через переднюю брюшную стенку. Такой подход позволил нам аккуратно устранить грыжу и установить укрепляющую сетку, обойдя зоны сильного рубцевания. Несмотря на минимальные проколы, операция заняла 7,5 часа из-за кропотливой работы в измененных тканях», — отметил заведующий хирургическим отделением Вадим Афроськин.

Уже на следующий день после операции мужчину перевели из реанимации в обычную палату. Пациент смог самостоятельно передвигаться, а на пятые сутки его выписали домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения.