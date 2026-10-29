Подмосковных экспортеров продукции АПК пригласили на деловую миссию в Таиланд

Производители и экспортеры продуктов питания из Подмосковья смогут принять участие в деловой миссии российских компаний в Бангкок. Мероприятие пройдет со 2 по 4 декабря 2026 года при поддержке Минсельхоза России. Организатор — ФГБУ «Агроэкспорт».

Участники смогут провести переговоры с потенциальными зарубежными партнерами, посетить профильные встречи и представить свою продукцию иностранным покупателям. Миссия поможет предприятиям наладить контакты на рынке Таиланда и изучить возможности сотрудничества с другими странами Юго-Восточной Азии.

К участию приглашают компании, выпускающие мясную и кондитерскую продукцию, рыбу и морепродукты, а также готовые продукты питания.

Заявки принимают до 6 ноября 2026 года. Для участия необходимо заполнить заявку по форме из приложения № 1 и предоставить сведения о компании по форме из приложения № 2. Документы размещены на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Заполненные формы нужно отправить на электронную почту bm@aemcx.ru, указав в копии адрес a.garanchar@aemcx.ru — контактного лица по вопросам участия.