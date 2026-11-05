Подмосковные спасатели провели международные учения по тушению подземных пожаров

Пожарно-тактические учения по тушению возгораний в подземных сооружениях прошли 2 ноября на территории паркинга торгового центра в Щелкове. В тренировке участвовали сотрудники 300-й и 305-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса», городского аварийно-спасательного отряда и федеральной противопожарной службы.

За действиями российских подразделений наблюдали 12 представителей Международной организации гражданской обороны из 11 стран. Также на мероприятии присутствовали преподаватели Академии Государственной противопожарной службы МЧС России.

Участники отработали поиск очагов возгорания, прокладку пожарных рукавов в ограниченном пространстве, организацию работы газодымозащитной службы и эвакуацию условных пострадавших. Особое внимание уделили применению оборудования для подачи воздушно-механической пены и вентиляции закрытых помещений.

Заместитель начальника территориального управления № 5 Владимир Пискун пояснил, что ликвидация пожаров в тоннелях, коллекторах, подвалах и бункерах относится к наиболее сложным задачам для огнеборцев. Отсутствие естественной вентиляции, плотный дым, ограниченная видимость и проблемы со связью требуют от подразделений четкой координации и специальной подготовки.

Зарубежные специалисты смогли познакомиться с российскими методами тушения пожаров под землей, используемым оборудованием и снаряжением. Подобные мероприятия позволяют пожарным из разных стран обмениваться опытом и совершенствовать навыки работы в чрезвычайных ситуациях.