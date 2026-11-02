Ансамбль танца «Дива Денс» в Воскресенске отметил 5-летие

Участники создали символ свободы, легкости и движения — птицу с подвижными крыльями. Затем на сцене прозвучали лучшие номера коллектива и новые хореографические постановки. Специальным гостем праздника стал Stefano Voice, участник проекта «Голос».

За пять лет «Дива Денс» стал сплоченной командой, объединенной любовью к танцу, взаимной поддержкой и стремлением к творческому развитию. За это время коллектив прошел путь от первых репетиций до десятков выступлений и новых творческих открытий.

В Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева уделяется особое внимание активному долголетию. В регионе создаются все условия для того, чтобы люди старшего поколения могли вести насыщенную жизнь, раскрывать творческий потенциал и находить единомышленников.