Подмосковная компания выпустила ПО для разгрузки ВКС на виртуальных рабочих местах

Компания GETMOBIT из особой экономической зоны «Дубна» выводит на рынок программное обеспечение, которое повышает качество видеосвязи за счет снятия нагрузки видеоконференцсвязи (ВКС) с виртуальных рабочих мест (VDI). Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Продукт ориентирован на финансовый сектор, госкорпорации и крупную промышленность — организации, где виртуальные рабочие места используются для выполнения строгих требований информационной безопасности, а видеосвязь служит основным каналом взаимодействия распределенных команд.

По оценке GETMOBIT, расширение VDI под типовую нагрузку ВКС на 2000 пользователей требует около 90 млн рублей дополнительных капитальных затрат. Возврат ВКС на локальные ПК обходится примерно в 80 млн рублей только на оборудование, усложняет эксплуатацию и выводит корпоративные коммуникации за периметр безопасности.

Решение переносит обработку видео и звука на устройства пользователей. Устройство получает медиапотоки напрямую, минуя виртуальную машину, а интерфейс и бизнес-логика приложения ВКС остаются внутри нее, в защищенном контуре. Клиентская часть поддерживает тонкие клиенты и ОС GETMOBIT, а также устройства сторонних производителей на Linux и Windows.

Потенциальную емкость рынка решений для оптимизации ресурсов VDI при работе с ВКС компания оценивает примерно в 450 млн рублей в год.