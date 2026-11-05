Минздрав Подмосковья напомнил об услугах отделения лучевой диагностики МОЦОМД

В Клинике детской травматологии и ортопедии Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) для обследования юных пациентов используют современное диагностическое оборудование. Оно помогает врачам выявлять заболевания и повреждения костей и суставов, уточнять диагнозы и выбирать подходящее лечение, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

В отделении лучевой диагностики доступны магнитно-резонансная и компьютерная томография, традиционный рентген и панорамная рентгенография. Последняя позволяет быстро получать подробные изображения, необходимые для оценки состояния опорно-двигательного аппарата.

«С уверенностью могу сказать, что установленный аппарат ZEXIRA DREX-ZX80 CANON с функцией сшивки рентгенологических изображений — один из немногих в Московской области, имеющий данную возможностью выполнения», — прокомментировал заведующий отделением лучевой диагностики МОЦОМД Антон Фомченко.

Специалисты отделения тесно взаимодействуют с травматологами и ортопедами. Современные технологии визуализации и профессиональная оценка снимков позволяют своевременно обнаруживать патологические изменения и определять дальнейшую тактику лечения детей.