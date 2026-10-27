Выписка из домовой книги стала самой популярной госуслугой Подмосковья за неделю

На портале госуслуг Московской области жители и бизнес могут получить более 440 услуг. На прошлой неделе самым популярным стала выписка из домовой книги — ею воспользовались более 19,1 тысячи раз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мингосуправления.

На втором месте по популярности оказалась запись в кружки и секции — более 15,8 тысячи заявлений. Третью строчку заняла выдача и замена социальных карт жителя Московской области — свыше 9,1 тысячи заявок.

В рейтинг также вошли обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» (более 6,8 тысячи заявлений) и присвоение адреса (более 5,2 тысячи заявок).

Получать услуги в электронном виде можно и в мобильном приложении «Добродел». Для этого потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.