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    Выписка из домовой книги стала самой популярной госуслугой Подмосковья за неделю

    Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

    На портале госуслуг Московской области жители и бизнес могут получить более 440 услуг. На прошлой неделе самым популярным стала выписка из домовой книги — ею воспользовались более 19,1 тысячи раз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мингосуправления.

    На втором месте по популярности оказалась запись в кружки и секции — более 15,8 тысячи заявлений. Третью строчку заняла выдача и замена социальных карт жителя Московской области — свыше 9,1 тысячи заявок.

    В рейтинг также вошли обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» (более 6,8 тысячи заявлений) и присвоение адреса (более 5,2 тысячи заявок).

    Получать услуги в электронном виде можно и в мобильном приложении «Добродел». Для этого потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

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