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    Преподаватель из Коломны победила во всероссийском конкурсе «ИнваПрофи-2026»

    Фото: Министерство образования Московской области

    Заместитель директора колледжа «Коломна» Екатерина Калганова заняла первое место в номинации «Социально-педагогические и социально-психологические практики в профессиональном образовании и профессиональном обучении инвалидов и лиц с ОВЗ». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Калганова представляла Подмосковье в финале конкурса профессиональных достижений «ИнваПрофи-2026», который прошел в Москве. Итоги подвели на торжественной церемонии закрытия очного этапа.

    В очном финале участвовали 34 человека, они соревновались в восьми номинациях. Конкурс объединил специалистов государственных организаций для инвалидов, а также педагогических коллективов вузов, работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

    «ИнваПрофи» проводится при поддержке Минтруда и Минобрнауки РФ с 2021 года. Его цель — выявлять, поощрять и тиражировать передовой профессиональный опыт работников организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ, а также образовательных организаций высшего образования.

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