Преподаватель из Коломны победила во всероссийском конкурсе «ИнваПрофи-2026»

Заместитель директора колледжа «Коломна» Екатерина Калганова заняла первое место в номинации «Социально-педагогические и социально-психологические практики в профессиональном образовании и профессиональном обучении инвалидов и лиц с ОВЗ». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Калганова представляла Подмосковье в финале конкурса профессиональных достижений «ИнваПрофи-2026», который прошел в Москве. Итоги подвели на торжественной церемонии закрытия очного этапа.

В очном финале участвовали 34 человека, они соревновались в восьми номинациях. Конкурс объединил специалистов государственных организаций для инвалидов, а также педагогических коллективов вузов, работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

«ИнваПрофи» проводится при поддержке Минтруда и Минобрнауки РФ с 2021 года. Его цель — выявлять, поощрять и тиражировать передовой профессиональный опыт работников организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ, а также образовательных организаций высшего образования.