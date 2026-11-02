В Подмосковье за год перевели в цифру 8 коммунальных услуг

В Московской области за год действия пилотного проекта цифровой трансформации сферы ЖКХ в электронный вид перевели восемь услуг ресурсоснабжающих организаций. Ими воспользовались более 12,8 тыс. раз, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Ресурсоснабжающие организации поставляют в дома горячую и холодную воду, тепло и занимаются водоотведением. Услуги предназначены и для застройщиков, и для жителей: например, чтобы подключить коммуникации при строительстве частного дома или решить вопросы по ЖКХ, если многоквартирный дом перешел на прямые расчеты с ресурсниками.

На портале госуслуг Подмосковья доступны такие услуги по теплоснабжению, как «Сверка взаиморасчетов и перерасчет», «Выдача документа на оплату», «Прием обращений граждан», «Предоставление акта балансового разграничения», «Заключение соглашения о погашении задолженности за теплоснабжение», «Обслуживание приборов учета теплоснабжения», «Заключение договора на поставку коммунальных услуг теплоснабжения» и «Подключение и временное отключение». Все они собраны на одной странице регпортала.

Самой востребованной стала услуга «Обслуживание приборов учета теплоснабжения» — жители подали более 6 тыс. заявлений. После оцифровки работу по улучшению услуг продолжают: с документами помогает искусственный интеллект. Когда заявление подает представитель, технология распознает доверенность, подгруженную к заявлению. Если файл некорректный, содержит ошибки или в плохом качестве, ИИ сообщит об этом и предложит заменить документ до отправки в ведомство.

Изначально пилотный проект заработал на территории Можайского и Рузского муниципальных округов, позднее его распространили еще на 40 муниципальных образований.