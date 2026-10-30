В Подмосковье обсудили подготовку системы РИС ГИА к экзаменам

В Подмосковье прошло региональное совещание для технических специалистов муниципального уровня, отвечающих за работу с региональной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (РИС ГИА). Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Встреча состоялась 30 октября на базе Регионального центра обработки информации. Участники рассмотрели требования информационной безопасности при работе с системой, а также нормативные документы, регулирующие сбор и внесение сведений.

Специалисты ознакомились со структурой РИС ГИА и особенностями заполнения ее разделов. Отдельное внимание уделили актуальности, полноте и достоверности информации об образовательных организациях, пунктах проведения экзаменов, участниках и работниках, привлекаемых к проведению ГИА.

Также обсудили необходимость своевременного обновления данных и соблюдения установленных сроков их внесения. По данным министерства, корректное ведение РИС ГИА необходимо для качественного планирования экзаменов и снижения риска организационных и технических ошибок при их проведении.