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    В Подмосковье обсудили подготовку системы РИС ГИА к экзаменам

    Фото: Министерство образования Московской области

    В Подмосковье прошло региональное совещание для технических специалистов муниципального уровня, отвечающих за работу с региональной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (РИС ГИА). Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Встреча состоялась 30 октября на базе Регионального центра обработки информации. Участники рассмотрели требования информационной безопасности при работе с системой, а также нормативные документы, регулирующие сбор и внесение сведений.

    Специалисты ознакомились со структурой РИС ГИА и особенностями заполнения ее разделов. Отдельное внимание уделили актуальности, полноте и достоверности информации об образовательных организациях, пунктах проведения экзаменов, участниках и работниках, привлекаемых к проведению ГИА.

    Также обсудили необходимость своевременного обновления данных и соблюдения установленных сроков их внесения. По данным министерства, корректное ведение РИС ГИА необходимо для качественного планирования экзаменов и снижения риска организационных и технических ошибок при их проведении.

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