Спортсмены из Лобни стали призерами всероссийского турнира по карате

Всероссийские соревнования по кобудо завершились 24 октября. Лобненские спортсмены успешно выступили на турнире в составе сборной Московской области.

Воспитанники школы карате «Кобудо Тацудзин» и тренера Вениамина Гармаева завоевали по итогам соревнований несколько наград.

Артем Скударнов стал победителем в категориях ката кобудо «Сай» и ката кобудо «Бо». В составе команды также отличились лобненские спортсменки Евгения Яковлева, занявшая первое место в ката «Сай» и второе в ката «Бо», и Вероника Шишкова, ставшая лучшей в ката «Сай» и завоевавшая бронзу в ката «Бо».

Кобудо — это искусство владения традиционным окинавским оружием. Воспитанники школы «Кобудо Тацудзин» регулярно принимают участие в различных соревнованиях по этому виду единоборств и становятся победителями и призерами.