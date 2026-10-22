Подмосковный центр кадастровой оценки запустил онлайн-услуги

Жители Подмосковья с начала года воспользовались услугами Центра кадастровой оценки свыше 3,3 тысячи раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Комплекс услуг «Предоставление государственных услуг государственным бюджетным учреждением Московской области „Центр кадастровой оценки“» доступен на региональном портале в разделе «Земля» — «Другое». Через него можно в электронном виде подать декларацию о характеристиках объекта недвижимости, оформить заявки на исправление ошибок при определении кадастровой стоимости, на предоставление разъяснений по кадастровой стоимости, а также направить замечания к проекту отчета об определении кадастровой стоимости. Сервис доступен по ссылке.

Для подачи заявления нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА, выбрать соответствующую цель обращения, заполнить онлайн-форму и приложить запрашиваемые документы. Искусственный интеллект распознает прикрепленные к заявке документы и выявит некорректно загруженные файлы.

Комплекс услуг предоставляется бесплатно. Срок зависит от конкретной услуги и составляет от двух до 30 рабочих дней.