360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Подмосковный центр кадастровой оценки запустил онлайн-услуги

    Фото: медиасток.рф

    Жители Подмосковья с начала года воспользовались услугами Центра кадастровой оценки свыше 3,3 тысячи раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Комплекс услуг «Предоставление государственных услуг государственным бюджетным учреждением Московской области „Центр кадастровой оценки“» доступен на региональном портале в разделе «Земля» — «Другое». Через него можно в электронном виде подать декларацию о характеристиках объекта недвижимости, оформить заявки на исправление ошибок при определении кадастровой стоимости, на предоставление разъяснений по кадастровой стоимости, а также направить замечания к проекту отчета об определении кадастровой стоимости. Сервис доступен по ссылке.

    Для подачи заявления нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА, выбрать соответствующую цель обращения, заполнить онлайн-форму и приложить запрашиваемые документы. Искусственный интеллект распознает прикрепленные к заявке документы и выявит некорректно загруженные файлы.

    Комплекс услуг предоставляется бесплатно. Срок зависит от конкретной услуги и составляет от двух до 30 рабочих дней.

    Читайте также

    Депутат Химок посетила предприятие по изготовлению бронзовых скульптур

    В Шаховской и Одинцовском округе оштрафовали нарушителей за сброс отходов

    Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье в выходные

    Кампанию по безопасности пешеходов начали в Одинцове

    Ремонт детского сада «Вишенка» в Бронницах завершат в 2027 году

    Подмосковные дзюдоисты выступят на чемпионате России на Ставрополье

    Свыше 15 тысяч отцов Москвы и Подмосковья получили сертификаты на маткапитал

    Кубок округа по волейболу прошел в Подольске

    Занятие по ПДД провели для дошкольников в Одинцове

    Подмосковный врач Каминская: сидячий образ жизни может спровоцировать рак груди

    Городские клумбы подготовили к зиме в Дзержинском

    День открытых дверей проведут в роддоме в Орехово-Зуеве 15 октября