Почти 300 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с января

В рамках профилактических осмотров в стоматологических поликлиниках применяется метод люминесцентной стоматоскопии.

Технология позволяет выявлять злокачественные процессы на начальных этапах, когда визуальный осмотр может не дать результатов.

«С начала года обследование прошли более 295 тысяч жителей региона. В 170 случаях у пациентов выявлены отклонения, требующие консультации врача-онколога. Все они направлены на дополнительные диагностические исследования», — сказал Максим Забелин.

Механизм исследования основан на использовании специального оборудования: лампы, излучающей свет определенного спектра, и защитных очков для пациента. При проведении процедуры врач направляет свет в полость рта. Здоровые и патологически измененные ткани по-разному поглощают и отражают это излучение. Любое отклонение от нормы приобретает характерное свечение, что служит для специалиста четким сигналом к подозрению на онкологический процесс и необходимости дальнейшего обследования.

Для прохождения данной процедуры пациенту достаточно записаться на плановый прием к врачу-стоматологу в поликлинике по месту прикрепления. Исследование проводится в рамках программы государственных гарантий, то есть абсолютно бесплатно для гражданина при наличии полиса ОМС.