Росреестр Подмосковья провел круглый стол о подходах к работе с недвижимостью

В Управлении Росреестра по Московской области реализуют масштабный образовательный проект, направленный на системное повышение квалификации участников рынка недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Приоритетный проект «Образовательный кластер», стартовавший в 2024 году, призван сделать государственные услуги более доступными и качественными для жителей региона.

Для обсуждения актуальных вопросов правоприменения Управление Росреестра по Московской области организовало на своей площадке круглый стол. В дискуссии приняли участие представители ключевых ведомств: Комитета по архитектуре и градостроительству, Главного управления государственного строительного надзора, а также профессиональных объединений.

В обсуждении участвовали представители Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров», Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров», Филиала ППК «Роскадастр» по Центральному федеральному округу и Московского областного фонда содействия комплексному развитию территорий.

Основной целью встречи стало формирование единых стандартов работы и снижение количества приостановок учетно-регистрационных действий. Участники сфокусировались на вопросах формирования и раздела земельных участков, качестве подготовки технической документации и правоприменительной практике в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ).