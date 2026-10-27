Росреестр Подмосковья провел круглый стол о подходах к работе с недвижимостью
В Управлении Росреестра по Московской области реализуют масштабный образовательный проект, направленный на системное повышение квалификации участников рынка недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Приоритетный проект «Образовательный кластер», стартовавший в 2024 году, призван сделать государственные услуги более доступными и качественными для жителей региона.
Для обсуждения актуальных вопросов правоприменения Управление Росреестра по Московской области организовало на своей площадке круглый стол. В дискуссии приняли участие представители ключевых ведомств: Комитета по архитектуре и градостроительству, Главного управления государственного строительного надзора, а также профессиональных объединений.
В обсуждении участвовали представители Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров», Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров», Филиала ППК «Роскадастр» по Центральному федеральному округу и Московского областного фонда содействия комплексному развитию территорий.
Основной целью встречи стало формирование единых стандартов работы и снижение количества приостановок учетно-регистрационных действий. Участники сфокусировались на вопросах формирования и раздела земельных участков, качестве подготовки технической документации и правоприменительной практике в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ).
Заместитель руководителя Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Ольга Яшкова детально осветила критерии формирования населенных пунктов при разделе земель под индивидуальное жилищное строительство.
Антон Рыбников, заместитель начальника территориального отдела № 2 Управления, выделил специфику государственного кадастрового учета и регистрации прав в рамках проектов комплексного развития территорий. Он акцентировал внимание на сложностях работы в особых правовых режимах, таких как зоны подтопления и водоохранные зоны, где требования к документации и безопасности объектов существенно выше.
Председатель Высшей экспертной коллегии Ассоциации «Национальное объединение СРО кадастровых инженеров» Ольга Осипова представила участникам практические алгоритмы самопроверки технических планов.
По итогам круглого стола участники подчеркнули высокую значимость регулярного обмена опытом между различными ведомствами и профессиональным сообществом. Такой диалог позволяет сформировать единые подходы к осуществлению учетно-регистрационных действий.
Материалы круглого стола доступны по ссылке.