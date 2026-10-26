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    Борец из Химок взял золото на всероссийских соревнованиях

    Фото: СШОР по единоборствам

    Спортсмен из Химок Георгий Габеев завоевал золотую медаль на III Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе «Россия – Родина Героев». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Габеев, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта, победил в весовой категории до 130 кг. Соревнования прошли с 21 по 24 октября в Красноярске.

    Серебряную медаль завоевал борец Игорь Чикобава из Новосибирской области. Третье место разделили Владимир Мухсян из Новосибирской области и Имран Мамедов из Красноярского края.

    Турнир провели в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Его участниками стали более 200 юниоров до 21 года из 27 регионов России.

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