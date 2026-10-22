Теплоснабжение восстановили в доме на улице Рижской в Наро-Фоминске

Пресс-служба администрации г. о. Наро-Фоминск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Наро-Фоминск

По итогам срочной выездной администрации, состоявшейся 21 октября, все обращения жителей по вопросам подачи отопления были отработаны. Ранее горожане сообщали о перебоях с горячим водоснабжением и теплоснабжением в многоквартирном доме на улице Рижской в Наро-Фоминске.

Как пояснил представитель МУП «Теплосеть», временные неудобства были связаны с проведением ремонтных работ. На сегодняшний день все работы завершены, система запущена — тепло и горячая вода должны поступать в штатном режиме.

Заместитель главы администрации Алексей Гусаков подчеркнул: «Сбой устранен, ресурсы восстановлены в полном объеме. Однако ситуация остается на контроле руководства до полного подтверждения от жителей».

Администрация округа просит жителей сообщать о любых отклонениях в подаче коммунальных услуг — обращения принимаются в территориальном управлении и через официальные каналы связи администрации.