Теплоснабжение восстановили в доме на улице Рижской в Наро-Фоминске
По итогам срочной выездной администрации, состоявшейся 21 октября, все обращения жителей по вопросам подачи отопления были отработаны. Ранее горожане сообщали о перебоях с горячим водоснабжением и теплоснабжением в многоквартирном доме на улице Рижской в Наро-Фоминске.
Как пояснил представитель МУП «Теплосеть», временные неудобства были связаны с проведением ремонтных работ. На сегодняшний день все работы завершены, система запущена — тепло и горячая вода должны поступать в штатном режиме.
Заместитель главы администрации Алексей Гусаков подчеркнул: «Сбой устранен, ресурсы восстановлены в полном объеме. Однако ситуация остается на контроле руководства до полного подтверждения от жителей».
Администрация округа просит жителей сообщать о любых отклонениях в подаче коммунальных услуг — обращения принимаются в территориальном управлении и через официальные каналы связи администрации.