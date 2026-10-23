Пешеходные дорожки обновили по 14 адресам в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск закончили благоустройство пешеходных коммуникаций по 14 адресам. Суммарная площадь обновленных участков составила около 6 тысяч квадратных метров.

Работы выполнили на улице Баранова от улицы Почтовая, дом 21 до детского сада № 1, от улицы Сенежская, дом 21 до школы № 5, от железнодорожного вокзала до улицы Крестьянская, 10а/1. Также обновили участки от улицы Дзержинского, дом 21/19 до центральной детской библиотеки, от улицы Баранова, дом 21/24 до детского сада № 19, от улицы Драгунского, дом 17 до гимназии № 6.

Кроме того, благоустройство затронуло участки от улицы Красноармейская, строение 15а до улицы Баранова, от улицы Баранова, дом 30 до дома 34, от улицы Рекинцо, дом 2 до спортивной площадки, от улицы Советская, дом 1 до автостанции, а также улицу Банковскую вдоль гимназии № 6 имени Драгунского.

В число наиболее длинных обновленных участков вошел маршрут по улице Красноармейской протяженностью 470 погонных метров. Он соединяет одну из центральных частей Солнечногорска с микрорайоном Выстрел.

В ходе благоустройства рабочие сняли прежнее покрытие на необходимых участках и разработали грунт для устройства основания. Затем специалисты установили бордюрный камень и уложили асфальт.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и при поддержке регионального правительства мы провели обновление пешеходных коммуникаций на территории нашего округа. Все мероприятия, запланированные по 14 объектам в текущем году, закончены в срок», — отметил первый замглавы округа Виталий Тушинов.

В программу комплексного благоустройства дворовых территорий на текущий год также включили объекты не только в самом Солнечногорске, но и в территориальных отделах округа. Среди них — дачный поселок Поварово, деревня Кривцово и поселок городского типа Андреевка.