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    Учащихся Подмосковья пригласили на конкурс по истории предпринимательства

    Фото: Иоанн Соломон

    Школьники с восьмого по 11-й классы, студенты вузов, колледжей и техникумов, а также представители научного и образовательного сообществ Московской области могут побороться за победу в VI Всероссийском конкурсе «Наследие выдающихся предпринимателей России». Прием заявок продлится до 28 февраля 2027 года, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

    Конкурсантам предлагают изучить биографии предпринимателей разных эпох и рассказать об их достижениях. Отдельное внимание можно уделить людям, которые способствовали развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности. Еще одна возможная тема — история подмосковных предприятий и семейных хозяйств.

    Подобные исследования помогают проследить, как частные инициативы становятся основой новых производств, обеспечивают занятость населения и дают импульс развитию сельских территорий.

    Организаторами выступают общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. Проект проходит при содействии Минобрнауки, Минэкономразвития, Института российской истории РАН, Торгово-промышленной палаты и других организаций.

    Конкурс призван познакомить молодое поколение с историей отечественного бизнеса, повысить интерес к предпринимательской деятельности и раскрыть роль отдельных предпринимателей в развитии экономики, науки, культуры и социальной сферы страны.

    Формат работы зависит от категории участника. Школьники и студенты могут представить эссе, исследования, видеоролики, фотографии или подкасты. Представителям науки и образования предлагается подготовить научные статьи и монографии, разработать образовательные курсы и уроки либо организовать выставки.

    Дополнительной частью проекта стала бесплатная образовательная программа, включающая лекции и мастер-классы, посвященные истории российского предпринимательства.

    Подробные требования и форму подачи заявки можно найти на официальном сайте конкурса. Имена победителей объявят на церемонии награждения, которая состоится в Москве в мае 2027 года.

    За первые пять лет существования конкурса к нему присоединились более 900 образовательных организаций из 86 регионов России. Всего участники направили свыше пяти тысяч работ.

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