Матч тура чемпионата Подмосковья по футболу прошел в Солнечногорске

Спортивная встреча 25-го тура чемпионата состоялась 17 октября на стадионе «Металлург». Футбольный клуб «Солнечногорск» принимал команду «Зоркий» из Красногорска, завершив противостояние со счетом 2:2.

Игра стала заключительной для солнечногорских футболистов на домашнем поле в нынешнем сезоне. Оба гола в составе футбольного клуба «Солнечногорск» забил Александр Шабичев.

«Футбол объединяет людей, формирует командный дух и помогает развивать спортивные традиции нашего округа. Благодарю игроков за самоотдачу и стремление к победе. Уверена, что поддержка болельщиков будут и дальше вдохновлять нашу команду на новые достижения», — отметила заместитель главы округа Ирина Тишина.

Следующую встречу футбольный клуб «Солнечногорск» сыграет 24 октября в 14:00. Матч состоится в Ногинске, где соперником команды станет местный клуб «Красное Знамя».