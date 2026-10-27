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    В Подмосковье выставили на торги 153 объекта недвижимости

    Помещение на продажу в Подмосковье
    Фото: Помещение на продажу в Подмосковье/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

    В Московской области на торги выставили 153 объекта, из которых 71 земельный участок сдается в аренду. Об этом сообщил Комитет по конкурентной политике Московской области.

    Еще 71 участок предлагается к продаже, также на продажу выставлены три здания с земельным участком и пять нежилых помещений. Два участка предназначены под сельскохозяйственную деятельность и один — под недропользование.

    Земельные участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства подходят для возведения частного дома. В городском округе Орехово-Зуевский сдается в аренду участок площадью 10 соток в деревне Степановка для ведения личного подсобного хозяйства, начальная цена — 111 654 рубля в год. В Павлово-Посадском городском округе продается участок площадью 6 соток в деревне Шебаново, начальная минимальная цена — 441 588 рублей.

    Для бизнеса в Ленинском городском округе продается нежилое помещение под коммерческую деятельность площадью 71,20 кв. метра с начальной ценой 11 036 000 рублей.

    Выбрать объект можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме, для участия потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись, полученная в аккредитованном удостоверяющем центре.

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