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    Еще 3 аварийных жилых дома снесли в Пушкино

    г. Пушкино, ул. Текстильщиков, территория после сноса дома 8
    Фото: г. Пушкино, ул. Текстильщиков, территория после сноса дома 8/Мособлархитектура

    В Пушкино демонтировали три двухэтажных жилых дома на улицах Речной, Озерной и Текстильщиков. Их общая площадь превышала 1200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

    Здания признали непригодными для проживания из-за износа.

    Жильцы получили 25 новых квартир по программе переселения из аварийного фонда Подмосковья. После этого дома включили в список объектов для сноса. Территории очистили от строительного мусора, дальнейшее использование участков определит администрация.

    В Пушкино выявили 410 объектов незавершенного строительства. Из них 267 уже снесли, достроили или привели в соответствие с законодательством — это 65% от общего числа.

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