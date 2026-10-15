Еще 3 аварийных жилых дома снесли в Пушкино

В Пушкино демонтировали три двухэтажных жилых дома на улицах Речной, Озерной и Текстильщиков. Их общая площадь превышала 1200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здания признали непригодными для проживания из-за износа.

Жильцы получили 25 новых квартир по программе переселения из аварийного фонда Подмосковья. После этого дома включили в список объектов для сноса. Территории очистили от строительного мусора, дальнейшее использование участков определит администрация.

В Пушкино выявили 410 объектов незавершенного строительства. Из них 267 уже снесли, достроили или привели в соответствие с законодательством — это 65% от общего числа.