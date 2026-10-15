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    Ученые из Дубны получили награду за создание модели макроэкономического анализа

    Фото: пресс-служба Государственного университета "Дубна"

    Проект исследователей университета «Дубна» вошел в число лучших на II Всероссийском конкурсе по моделированию социально-экономических процессов для государственного управления. Разработку отметили в номинации федерального уровня за систему поддержки решений на базе модели IS-LM-BP, сообщили в пресс-службе вуза.

    Авторами стали Елена Пахомова, Александр Пахомов и Алексей Щеголев. Их система предназначена для автоматизированного анализа макроэкономического равновесия, оперативной оценки показателей и прогнозирования социально-экономической динамики.

    В основе проекта — более 30 лет научных исследований.

    «Площадка ЦЭМИ РАН — одно из престижнейших мест для любого экономиста, представляющего свои теоретические и практические результаты в области математического моделирования социально-экономических систем. Вдвойне приятно, что работа наших коллег получила такую высокую оценку от экспертного сообщества. Коллектив университета „Дубна“ поздравляет авторов с заслуженной наградой и желает дальнейших научных успехов!», — отметил ректор вуза Андрей Деникин.

    Награждение прошло в Центральном экономико-математическом институте Российской академии наук в рамках международной конференции «Искусственные общества и информационные технологии».

    В этом году на конкурс поступило более тысячи заявок из 25 регионов России, а его медиаохват превысил 100 тысяч человек.

    Организацию взяли на себя ЦЭМИ РАН, рабочая группа Госдумы по вопросам внешнеэкономического сотрудничества и Высшая школа государственного администрирования МГУ.

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