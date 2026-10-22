Подмосковные компании подготовят угощение для участников забега в Серпухове

Подмосковные производители продуктов питания подготовят угощения для участников забега «Осенний вальс. В гостях у зубров». Он пройдет 24 октября городском округе Серпухов рядом с Приокско-Террасным заповедником, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

В стартовые наборы включат сырки «Свитлогорье», сухарики «Воронцовские», снеки Grizzon и «РуссКарт», конфеты «Марсианка», солодовый лимонад с фруктовым соком и питьевую воду «Ашана».

Продукты помогут участникам восполнить энергию и поддержать водный баланс после физической нагрузки.

«Здорово, когда подмосковные производители поддерживают инициативы, объединяющие людей вокруг спорта и активного образа жизни. Благодаря такому партнерству участники соревнований смогут познакомиться с продукцией наших предприятий, а сами производители — стать частью спортивного события», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин.

Забег организует команда Running Heroes Russia. Спортсменам предложат три дистанции — 10, 20 и 30 километров. Трассы пройдут по сосновым и смешанным лесам на левом берегу Оки, объединив бегунов с разным уровнем подготовки.