Школу на улице Ватутина в Подольске построят в 2028 году

В Подольске возводят школу на 550 учеников. По данным подрядчика «Воздвижение», готовность здания достигла 40%, сообщили в РИАМО.

Монолитный каркас и наружные стены уже готовы, гидроизоляцию кровли почти завершили. Сейчас рабочие монтируют фасад, прокладывают отопление и водопровод, устанавливают перегородки и делают стяжку полов.

Далее специалисты приступят к электрике, слаботочным сетям и наружным коммуникациям, установят окна и витражи, после чего подключат отопление.

На площадке работают 55 строителей, шесть инженерно-технических специалистов и три единицы техники. Школу строят по областной программе развития социальной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Открыть ее планируют в 2028 году.