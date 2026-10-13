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    Школу на улице Ватутина в Подольске построят в 2028 году

    Фото: Мария Шигорева

    В Подольске возводят школу на 550 учеников. По данным подрядчика «Воздвижение», готовность здания достигла 40%, сообщили в РИАМО.

    Монолитный каркас и наружные стены уже готовы, гидроизоляцию кровли почти завершили. Сейчас рабочие монтируют фасад, прокладывают отопление и водопровод, устанавливают перегородки и делают стяжку полов.

    Далее специалисты приступят к электрике, слаботочным сетям и наружным коммуникациям, установят окна и витражи, после чего подключат отопление.

    На площадке работают 55 строителей, шесть инженерно-технических специалистов и три единицы техники. Школу строят по областной программе развития социальной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Открыть ее планируют в 2028 году.

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