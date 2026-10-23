Сотрудников Университета Вернадского наградили за развитие АПК Подмосковья

Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского в Балашихе отметил 96 лет со дня основания. Во время торжественной церемонии «Планета Вернадского: 96 лет к веку!» награды вручили сотрудникам вуза за подготовку специалистов для агропромышленного комплекса Московской области и участие в молодежных проектах.

Благодарственные письма регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия получили семь работников университета. Среди них — представители подразделений, занимающихся управлением сельскими территориями, работой с молодежью и организацией практики, а также преподаватели кафедр экологии и биоресурсов, цифровых систем и инженерных технологий. Отдельно отметили весь коллектив вуза за участие в сельскохозяйственных программах региона.

Университет ведет историю с 1930 года. Сейчас здесь учатся около 6,5 тысячи студентов по программам среднего профессионального и высшего образования. Вуз готовит специалистов для сельских территорий и малых городов по направлениям государственного и муниципального управления, предпринимательства, агротуризма, информационных технологий и агропромышленного комплекса.

Кроме того, университет занимается исследованиями в области устойчивого развития сельских территорий. При нем работает Научный центр изучения проблем сельских территорий, который сопровождает реализацию федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».