Работников кофейного производства наградили в Люберцах

В преддверии Дня работников пищевой промышленности предприятие LEBO coffee в Люберцах посетили представители «Единой России». Депутаты Московской областной думы Дмитрий Дениско и Лидия Антонова, а также председатель окружного совета Петр Ульянов познакомились с производством и поздравили сотрудников с профессиональным праздником.

На предприятии работают более 250 человек, а ежемесячный объем выпуска составляет около 450 тонн. Здесь производят разные виды кофе. Особое внимание уделяют контролю качества — для этого на фабрике работает собственная лаборатория.

«Для нас принципиально важно качество продукции: мы тщательно проверяем поступающее сырье и упаковочные материалы. Большое внимание уделяем квалификации сотрудников. Именно сочетание современного оборудования, компетентности команды и строгого контроля качества позволяет нам обеспечивать стабильность производства», — рассказал генеральный директор LEBO coffee Георгий Михайлин.

Гости увидели полный производственный цикл — от обжарки кофейных зерен до упаковки готовой продукции и контроля качества. Депутаты пообщались с коллективом и вручили сотрудникам благодарственные письма за добросовестный труд и вклад в развитие пищевой промышленности.