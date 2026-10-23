Занятия по северной ходьбе пройдут в парках Воскресенска

Парки Воскресенска приглашают гостей и жителей округа на мероприятия с 26 октября по 1 ноября 2026 года. Для посетителей подготовлены игровые и спортивные программы, мастер-классы, познавательные беседы и экскурсии.

В парке усадьбы Кривякино для юных посетителей подготовлены игровая программа на главной площади, мастер-классы и познавательные беседы в павильоне мастер-классов. Для участников клуба «Активное долголетие» пройдут занятия с преподавателем по северной ходьбе. Все желающие старше 12 лет смогут принять участие в занятиях по рубке шашкой «Казарла», которые пройдут в лабиринте.

Взрослые и дети старше 12 лет приглашаются на экскурсию «Жемчужина Воскресенска» (по предварительной записи). На этой экскурсии вы узнаете, где расположена уникальная восьмилучевая система, как сложились судьбы владельцев и обитателей усадьбы, о союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, благодаря которой усадьбой завладели купцы. Также для всех желающих пройдут интерактивные программы (6+) с мастер-классом: «Кот ученый свои мне сказки говорил», «Барышня-матрешка», интерактивная экскурсия по парку «Гимназия в Кривякино», квест «Птичьи суперспособности» (все по предварительной записи).

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей «Игровой калейдоскоп», также можно будет сразиться в настольных играх в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме для малышей (0+) пройдет «Веселая зарядка», также в этот день для детей состоится спортивная программа. В четверг будут организованы мастер-класс «Творческая мастерская» и познавательная беседа «А знаете ли вы?» (0+). На мастер-классе дети изготавливают поделки из подручных материалов в различных техниках, а познавательная беседа расширяет кругозор маленьких слушателей.

Запись на программы и экскурсии осуществляется по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты на все действующие выставки, экскурсии, мастер-классы также можно приобрести онлайн: https://clck.ru/3A4XMA.

Организаторы напоминают, что мероприятия могут быть отменены или перенесены из-за погодных условий. Следите за афишами. Приглашаем всех насладиться уютной осенью в парках Воскресенска!