Детские сады №4 и №14 в Лыткарине переоборудуют под помещения начальной школы

В Лыткарине бывшие детсады № 4 «Малыш» и № 14 «Вишенка» переоборудуют под начальную школу. Это поможет сократить обучение во вторую смену, на которую сейчас приходится 1,3 тысячи учеников, сообщили в РИАМО.

В здании детского сада «Малыш» уже ремонтируют фасад и фундамент, полностью заменят кровлю, обновят внутренние помещения, пищеблок, столовую и спортивные зоны. После ремонта классы оснастят необходимой техникой. Работы планируют закончить до 31 декабря 2026 года. В «Вишенке» ремонт начнётся в декабре, сейчас выбирают подрядчика.

По словам замглавы округа Евгения Забойкина, преобразование не скажется на доступности дошкольного образования и очереди в детсады. Два здания смогут принять 270 младшеклассников. Открыть их планируют к 1 сентября 2027 года.