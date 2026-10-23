Свыше 260 новых автобусов закупили в Подмосковье с начала года

В России в календаре профессиональных праздников выделено последнее воскресенье октября для чествования работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Об итогах развития отрасли и масштабных обновлениях в Подмосковье рассказал председатель Московской областной умы Игорь Брынцалов.

Этот день посвящен людям, чей труд обеспечивает мобильность миллионов жителей. Ежедневно водители выходят на линии, чтобы пассажиры могли вовремя добраться до рабочих мест, учебных заведений или медицинских учреждений.

От их профессионализма, внимания и выдержки зависят комфорт и безопасность каждой поездки. Сегодня в регионе трудятся свыше 13,5 тысячи водителей наземного городского пассажирского транспорта. На маршрутной сети Московской области работают 7,7 тысячи транспортных средств.

Масштабное техническое перевооружение остается приоритетом для региона. Качество поездок напрямую зависит от состояния подвижного состава, поэтому власти планомерно избавляются от устаревшей техники.

«С начала года в Московской области закуплен 261 автобус. Это 166 машин большого класса, 39 — среднего и 56 — малого. Мы планомерно обновляем подвижной состав, чтобы поездки становились комфортнее и безопаснее», — подчеркнул председатель регионального парламента.

Обновление парка распределяется по классам вместимости, что позволяет эффективно закрывать потребности как магистральных направлений, так и узких пригородных улиц.

Параллельно с обновлением техники идет активная работа по расширению географии транспортного сообщения.

«В 2026 году открыто 18 новых маршрутов в 11 городских и муниципальных округах: Балашиха, Истра, Красногорск, Ленинский, Лобня, Люберцы, Мытищи, Дмитровский, Одинцово, Пушкинский, Фрязино. Кроме того, запущено 38 новых маршрутов проекта „Москва — область“ в восьми городских округах: Красногорск, Одинцово, Краснознаменск, Власиха, Мытищи, Долгопрудный, Химки, Солнечногорск. Дополнительно внесено более 145 изменений в схемы движения действующих маршрутов», — добавил парламентарий.