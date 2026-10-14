Все объекты водоснабжения Подмосковья подключат к цифровой системе

В Подмосковье продолжают внедрять цифровые решения для контроля работы коммунальной инфраструктуры. В Люберцах, Истре, Лобне, Клину, Солнечногорске и Балашихе все водозаборные узлы и насосные станции оборудовали датчиками и контроллерами, подключенными к единой системе «ЖКХ-Контур». Об этом сообщили в региональном МинЖКХ.

Благодаря этому региональный ЖКХ-Центр получает данные с объектов в режиме реального времени. Дежурные специалисты отслеживают отклонения от нормативных показателей на онлайн-панели и при необходимости направляют ремонтные бригады для устранения неполадок до того, как они отразятся на жителях.

Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, на следующем этапе систему планируют распространить на все датчики водозаборных узлов региона.

«Все возникающие отклонения от нормы оперативные дежурные фиксируют на онлайн-дашборде и в случае необходимости направляют на устранение бригады еще до того как сбой почувствуют на себе жители. Это начало большой комплексной работы. Вывести все датчики на ВЗУ области в систему рассчитываем до конца 2027 года», — сказал министр.

«ЖКХ-Контур» собирает информацию с нескольких видов оборудования: датчиков давления, уровня воды и частоты работы насосов. Эти показатели позволяют следить за состоянием объектов водоснабжения и своевременно замечать нарушения в их работе.