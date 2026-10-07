Аппарат для рентгена типа С-дуга начали использовать для операций в Егорьевске

В операционном блоке Егорьевской больницы внедрили новую рентгеновскую систему типа «С-дуга». Как сообщили в медучреждении, аппарат позволяет визуализировать инструменты и анатомические структуры в режиме реального времени, что дает возможность проводить часть вмешательств через минимальные проколы, исключая масштабные разрезы.

Установленное оборудование заменило устаревшую технику, обеспечив хирургам более четкое и детализированное изображение для точного контроля манипуляций.

«С-дуга становится нашими глазами во время операции. Мы видим рентгенологическую картинку в реальном времени и можем выполнять необходимые манипуляции более уверенно и точно», — рассказал заместитель главного врача по хирургии Борис Лебедев.

С помощью новой навигации успешно провели дренирование желчных протоков пациенту с механической желтухой. По словам Бориса Лебедева, без рентгеновского контроля попасть в тонкий проток невозможно.

Оборудование, приобретенное в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», используют ежедневно специалисты хирургического, урологического, гинекологического и травматологического профилей.