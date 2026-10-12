Осенние мероприятия пройдут в парках Богородского округа

На предстоящей неделе Богородские парки приглашают на разнообразные мероприятия системного расписания. Провожать последние теплые дни осени можно будет как на физических активностях, так и на творческих.

Во вторник и четверг в Центральном парке состоятся тренировки по спортивно-бальным танцам вместе с любительским объединением «Танцы Голд». Начало в 17:00 на сцене (при хорошей погоде) или в павильоне (в случае дождя и низких температур). В среду все желающие приглашаются на занятие по основам живописи и классической скульптуре, которое пройдет в 17:00 в павильоне Центрального парка.

В субботу в 12.00 парки Центральный, Глуховский и «Роща» приглашают на регулярные детские игровые и творческие программы. А в Центральном парке в этот день в 11:30 пройдет большой спортивный фестиваль «Улыбка северной ходьбы».

В Воскресенье в парках «Роща», Глуховском и Центральном пройдут игровые и творческие программы для юных гостей.