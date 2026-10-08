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    В Звенигороде проведут лекцию о реставрации древних икон

    Фото: Звенигородский музей-заповедник

    17 октября в Звенигородском государственном музее-заповеднике пройдет лекция «Неизвестное об известном в рассказе музейного реставратора». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Мероприятие посвятят малоизвестным страницам истории и особенностям спасения памятников культурного наследия в Звенигороде. Лектором выступит художник-реставратор Алексей Мельниченко.

    Он расскажет, как реставрировали большую часть икон Успенского собора на Городке — одного из самых древних памятников московского региона. Слушатели узнают подробности о судьбе частично уцелевших фресок времен Андрея Рублева, которые в 1937 году во время ремонта храма было приказано сбить, но они избежали полного уничтожения.

    Вторая часть лекции посвящена истории иконостаса Рождественского собора Саввино-Сторожевского монастыря, созданного в середине XVII века по указу царя Алексея Михайловича. Посетителям расскажут о сложностях его восстановления, периоде хранения в фондах музея и возвращении в родные стены.

    Начало лекции в 13:00. Возрастное ограничение — 12+. Подробная информация размещена на сайте Звенигородского музея-заповедника.

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