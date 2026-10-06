Ремонт детского отделения больницы завершили в Дмитрове

Обновленные помещения инфекционного отделения Дмитровской больницы готовы к приему маленьких пациентов. Ремонтные работы были завершены в сентябре, они затронули палаты, систему отопления, сантехнику и входную группу.

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что когда ребенок попадает в больницу, у семьи и без того много переживаний, поэтому важно, чтобы в палате было тепло, сантехника работала исправно, а вход в отделение был удобным. Он поблагодарил специалистов, которые выполнили все необходимые работы.

В отделении отремонтировали окна, частично заменили стояки отопления и радиаторы для улучшения теплоотдачи. В палатах освежили отделку и установили новые жалюзи.

Частичное обновление сантехники сделало бытовые условия удобнее для пациентов, родителей и медицинского персонала. У входа отремонтировали ступени и установили пандус, чтобы отделение стало доступнее для маломобильных посетителей.

Главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян подчеркнул, что для выздоровления ребенка важны не только качественная медицинская помощь, но и комфортные условия пребывания в стационаре. Он отметил, что работа по улучшению инфраструктуры больницы будет продолжена.